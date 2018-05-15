Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda mücadele edecek 35 kişilik milli takım aday kadrosu belirlendi.

Teknik direktör Fernando Santos tarafından belirlenen listede, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen Beşiktaşlı Pepe ve Ricardo Quaresma, Fenerbahçeli Luis Neto ve Göztepeli kaleci Beto yer aldı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes ile eski Fenerbahçeli Nani de kadroya çağrılan futbolcular arasında bulunuyor.

Portekiz'in, 2018 FIFA Dünya Kupası için 35 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patricio (Sporting Lizbon)

Defans: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Inter), Jose Fonte (Dalian Yifang), Luis Neto (Fenerbahçe), Mario Rui (Napoli), Nelson Semedo (Barcelona), Pepe (Beşiktaş), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (Porto), Rolando (Olympique Marsilya), Ruben Dias (Benfica)

Orta saha: Adrien Silva (Leicester City), Andre Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Joao Mario (West Ham United), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskova), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Sporting Lizbon)





Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotiv Moskova), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Gonçalo Guedes (Valencia), Nani (Lazio), Paulinho (Braga), Ricardo Quaresma (Beşiktaş), Ronny Lopes (Monaco)