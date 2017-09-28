Portekiz'in aday kadrosu açıklandı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosunda Süper Lig'den dört futbolcuya yer verildi.

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Fernando Santos tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda, Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'den Luis Neto ile Göztepe'nin kalecisi Beto yer aldı.

B Grubu'nda 21 puanla ikinci sırada yer alan Portekiz, 7 Ekim'de deplasmanda Andorra, 10 Ekim'de de sahasında İsviçre ile karşılaşacak.

PORTEKİZ'İN KADROSU ŞÖYLE:

Kaleciler: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patricio (Sporting Lizbon)

Savunma: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cedric Soares (Southampton), Eilseu (Benfica), Jose Fonte (West Ham United), Luis Neto (Fenerbahçe), Nelson Semedo (Barcelona), Pepe (Beşiktaş)

Orta Saha: Andre Gomes (Barcelona), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Joao Moutinho (Monaco), Renato Sanches (Swansea City), William Carvalho (Sporting Lizbon)

Forvet: Andre Silva (Milan), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotiv Moscovo), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Beşiktaş).

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