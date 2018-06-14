Portekiz - İspanya düellosu

Dünya Kupası 2018 Grup B maçında Portekiz ile İspanya, 15 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Portekiz, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. İspanya, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 104 kodlu maçı oynayanlar; Portekiz galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.10, İspanya galibiyet oranı 1.75. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Portekiz önceki hafta İspanya mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

İspanya ise Portekiz maçında 0-0 berabere kaldı.