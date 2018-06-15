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Portekiz ile İspanya, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacakları B Grubu mücadelesi ile tarihlerinde 36. kez karşı karşıya geliyor.

PORTEKİZ - İSPANYA

STAT: Fisht Olympic

HAKEM: Gianluca Rocchi (İtalya)

SAAT: 21.00

YAYIN: TRT 1

PORTEKİZ: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, Moutinho, Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ronaldo, Guedes

TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos

Portekiz'de Beşiktaşlı Pepe, maça 11'de başlarken Quaresma yedekler arasında yer alıyor.

İSPANYA: De Gea, Nacho, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Koke, Inıesta, Isco, David Silva, Diego Costa

TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Hierro

İSPANYA ÜSTÜN

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne dek yapılan 35 maçın 16'sını İspanya kazanırken, Portekiz 6 müsabakada sahadan mutlu ayrıldı. Rekabette 13 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda İspanya'nın 72 golüne, Portekiz 41 golle yanıt verebildi. Portekiz ve İspanya, Dünya Kupası'nda daha önce yalnızca 1 kez karşı karşıya geldi. 2010'da Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın son 16 turu mücadelesinde kazanan taraf, 1-0'lık sonuçla İspanya olmuştu. O maçta İspanyollara galibiyeti getiren golü 63. dakikada David Villa atmıştı.

97 YILLIK KÖKLÜ REKABET

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki 97 yıllık köklü rekabette ilk maç, 18 Aralık 1921'de Madrid'de oynandı. Madrid'deki özel maçı kazanan, 3-1'lik sonuçla ev sahibi ekip oldu.

Portekiz ve İspanya arasındaki rekabette en farklı galibiyeti İspanya, 9-0'lık sonuçla aldı. 11 Mart 1934'te Madrid'de oynanan Dünya Kupası elemeleri maçında İspanya, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadeleyi 9-0 kazanmayı başardı.

Portekiz, güçlü rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini ise 17 Kasım 2010'da Lizbon'da oynanan hazırlık maçını 4-0 kazanarak elde etti.

PORTEKİZ İLK 15 MAÇI KAZANAMADI

İki komşu ülke arasındaki köklü rekabette Portekiz, ilk 15 maçta galibiyet yüzü göremedi. 1921'de başlayan rekabette Portekiz, ilk galibiyetini 26 yıl sonra 1947'de elde etti. Lizbon'da oynanan rekabetteki 16. maçı Portekiz 4-1 kazanarak şanssızlığını kırdı.

SON MAÇ 2012'DE

Portekiz ve İspanya, son olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yarı finalinde karşılaştı. Donetsk'te oynanan, 90 dakikası ve uzatma bölümleri 0-0 sona eren maçta İspanya, rakibini penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final maçında da İtalya'yı 4-0 yenen İspanya, Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

PORTEKİZ SON AVRUPA ŞAMPİYONU

Cristiano Ronaldo'nun önderliğindeki Portekiz, Dünya Kupası'na son Avrupa şampiyonu unvanı ile geliyor. Portekiz, 2016'da final maçında ev sahibi Fransa'yı uzatmalarda Eder'in attığı golle mağlup ederek tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

İspanya ise Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı 2010 Dünya Kupası'nda finalde Hollanda'yı mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Dünya Kupası'na 15. kez katılan İspanya, FIFA dünya sıralamasında 8. basamakta bulunuyor.

Son 5'i üst üste toplamda 7. kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Portekiz ise dünya sıralamasında 4. basamakta yer alıyor.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

PORTEKİZ

İspanya, Fas ve İran'ın bulunduğu B Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Portekiz Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Fernando Santos'un 2014'ten bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı ve 2016'da tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğuna taşıdığı Portekiz, Avrupa elemelerinde İsviçre, Macaristan, Faroe Adaları, Letonya ve Andorra'nın bulunduğu B Grubu'nda mücadele etti.

Grupta İsviçre ile çekişen Portekiz, oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve bir yenilgi alarak 27 puan topladı. Elemelerde attığı 32 gole karşılık sadece 4 gol yiyen Portekiz, averajla grubu lider bitirdi ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Eusebio, Coluna, Simoes, Jose Augusto, Torres, Jaime Graca, Rui Costa ve Luis Figo gibi isimlerin parladığı Portekiz'in en önemli kozu, şüphesiz Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo olacak.

Real Madrid'de üst üste 3. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ve 15 golle Avrupa elemelerinin 2. en golcü ismi olan Ronaldo, Eusebio'dan (1966) sonra Dünya Kupası'nda gol krallığını elde eden ikinci Portekizli olmak istiyor.

33 yaşındaki Ronaldo ayrıca 84 golle Macar Ferenc Puskas'a ait "milli takım formasıyla en çok gol atan Avrupalı futbolcu" rekoruna doğru ilerliyor. Ronaldo'nun efsane futbolcu Puskas'ı yakalaması için 3 gol atması gerekiyor.

Elemelerde ağları 9 kez sarsan Andre Silva'nın yanı sıra Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Gelson Martins, William Carvalho ve Joao Mario, Portekiz kadrosunda göze çarpıyor.

Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma, Göztepe'den ise Beto'nun çağrıldığı kadroda, Türkiye'deki futbolseverlerin Fenerbahçe'den tanıdığı Bruno Alves ve bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Manuel Fernandes de yer alıyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 6 kez katıldı. Portekiz, turnuvadaki en iyi derecesini, ilk tecrübesini yaşadığı 1966 yılında elde etti. Eusebio'nun sürüklediği takım, klasman karşılaşmasında Sovyetler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek 3'üncü oldu. Almanya 2006'da da yarı finale yükselmeyi başaran Portekiz, son olarak katıldığı Brezilya 2014'te ise gruptan çıkamadı.

Dünya kupalarında 26 maç yapan Portekiz, bunların 13'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 9'unu ise kaybetti. Portekiz, Dünya Kupası tarihi boyunca 43 gol attı ve kalesinde 29 gol gördü.

Portekiz'in dünya kupaları geçmişi şöyle:

1966 - 3'üncü

1986 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - 4'üncü

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

İSPANYA

Portekiz, Fas ve İran ile B Grubu'nda yer alan İspanya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Kaleci kökenli teknik adamlardan Julen Lopetegui'nin çalıştırdığı İspanya, Avrupa Elemeleri'nde İtalya, Arnavutluk, İsrail, Makedonya ve Lihtenştayn ile G Grubu'nda mücadele etti.

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden İspanya, 2016'da göreve gelen teknik direktör Lopetegui yönetiminde kadrosunu yeniden yapılandırarak çıkışa geçti.

Elemelerde çıktığı 10 maçın 9'undan galip ayrılan ve tek beraberliğini İtalya deplasmanında alan İspanya, G Grubu'nu 28 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki Dünya kupalarında Raul Gonzalez, David Villa, Xavi, Carles Puyol ve Iker Casillas gibi yıldız oyuncuların forma giydiği İspanya, kaptan Sergio Ramos, Gerard Pique, Andres Iniesta, Isco ve Diego Costa gibi önemli oyuncularıyla bu turnuvada da şampiyonluk kovalayacak.

FIFA dünya sıralamasında 8'inci sırada bulunan İspanya'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5'er kez sarsan Costa, Isco, Alvaro Morata ve David Silva sağladı.

Dünya Kupası'nın favori adayları arasında yer alan İspanya'nın aday kadrosunun önemli bir kısmını, önceki yıllarda olduğu gibi önde gelen İspanyol takımları oluşturdu. Real Madrid'den 6, Barcelona ve Atletico Madrid'den 3'er futbolcu İspanya Milli Takımı'nda aday kadroya adını yazdırdı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 59 maç yapan İspanyollar, bu maçlardan 29'unu kazandı, 12'sinden beraberlikle, 18'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son 10 turnuvanın tamamına katılan İspanya, Dünya Kupası tarihi boyunca 92 gol attı, kalesinde 66 gol gördü.

Güney Afrika'da 2010 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan İspanya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1934 - Çeyrek final

1950 - Dördüncülük

1962 - Grup aşaması

1966 - Grup aşaması

1978 - Grup aşaması

1982 - İkinci tur

1986 - Çeyrek final

1990 - Son 16 turu

1994 - Çeyrek final

1998 - Grup aşaması

2002 - Çeyrek final

2006 - Son 16 turu

2010 - Şampiyon

2014 - Grup aşaması