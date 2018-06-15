Portekiz ile İspanya 2018 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaşacak. Portekiz ile İspanya arasındaki karşılaşmalarda İspanya 16 galibiyet alırken, Portekiz 6 kez kazandı. Bu karşılaşma ile tarihlerindeki 36. maçına çıkacak iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Portekiz - İspanya maçının detayları...

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2018 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaşacak olan Portekiz ile İspanya arasındaki mücadele bugün saat 21.00'de başlayacak. Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Rui Patricio, Cedric Soares, Pepe, Fernandes, Raphael Guerreiro, Bernardo Silva, William Carvalho, Joao Mario, Gelson Martins, Cristiano Ronaldo, Andre Silva

İspanya: David De Gea, Odriozola, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Tiago Alcantara, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Isco, David Silva, Diego Costa

REKABETTE İSPANYA ÜSTÜN

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne dek yapılan 35 maçın 16'sını İspanya kazanırken, Portekiz 6 müsabakada sahadan mutlu ayrıldı. Rekabette 13 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda İspanya'nın 72 golüne, Portekiz 41 golle yanıt verebildi.

Portekiz ve İspanya, Dünya Kupası'nda daha önce yalnızca 1 kez karşı karşıya geldi. 2010'da Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın son 16 turu mücadelesinde kazanan taraf, 1-0'lık sonuçla İspanya olmuştu. O maçta İspanyollara galibiyeti getiren golü 63. dakikada David Villa atmıştı.

97 YILLIK KÖKLÜ REKABET

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki 97 yıllık köklü rekabette ilk maç, 18 Aralık 1921'de Madrid'de oynandı.

Madrid'deki özel maçı kazanan, 3-1'lik sonuçla ev sahibi ekip oldu.

Portekiz ve İspanya arasındaki rekabette en farklı galibiyeti İspanya, 9-0'lık sonuçla aldı. 11 Mart 1934'te Madrid'de oynanan Dünya Kupası elemeleri maçında İspanya, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadeleyi 9-0 kazanmayı başardı.

Portekiz, güçlü rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini ise 17 Kasım 2010'da Lizbon'da oynanan hazırlık maçını 4-0 kazanarak elde etti.

PORTEKİZ İLK 15 MAÇI KAZANAMADI

İki komşu ülke arasındaki köklü rekabette Portekiz, ilk 15 maçta galibiyet yüzü göremedi.

1921'de başlayan rekabette Portekiz, ilk galibiyetini 26 yıl sonra 1947'de elde etti. Lizbon'da oynanan rekabetteki 16. maçı Portekiz 4-1 kazanarak şanssızlığını kırdı.

SON MAÇ 2012'DE

Portekiz ve İspanya, son olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yarı finalinde karşılaştı.

Donetsk'te oynanan, 90 dakikası ve uzatma bölümleri 0-0 sona eren maçta İspanya, rakibini penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final maçında da İtalya'yı 4-0 yenen İspanya, Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

PORTEKİZ SON AVRUPA ŞAMPİYONU

Cristiano Ronaldo'nun önderliğindeki Portekiz, Dünya Kupası'na son Avrupa şampiyonu unvanı ile geliyor.

Portekiz, 2016'da final maçında ev sahibi Fransa'yı uzatmalarda Eder'in attığı golle mağlup ederek tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

İspanya ise Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı 2010 Dünya Kupası'nda finalde Hollanda'yı mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Dünya Kupası'na 15. kez katılan İspanya, FIFA dünya sıralamasında 8. basamakta bulunuyor.

Son 5'i üst üste toplamda 7. kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Portekiz ise dünya sıralamasında 4. basamakta yer alıyor.