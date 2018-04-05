Portekiz elektrik dağıtım operatörü REN, mart ayında ülkede üretilen yenilenebilir temiz elektrik enerjisinin ülkenin aylık enerji ihtiyacının üzerine çıktığını duyurdu.

Kurum, üretilen temiz enerjinin toplam tüketimden yüzde 3 oranında daha fazla olduğunu belirtti. Ülke 2014 yılında tüketimin yüzde 99,2’si kadar yenilenebilir elektrik enerjisi üretmiş ve sonrasında yüzde 100 oranına ulaşma hedefi belirlemişti.

Temiz enerji üretiminde kendi rekorunu egale eden Portekiz, 2040 yılına gelindiğinde tüm ülkenin elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerjiyle karşılanmasını öngörüyor. Bu sayede geleneksel elektrik üretimi yöntemlerinden ortaya çıkan gaz emisyonu ortadan kaldırılmış olacak.

Ülke günümüzde fosil yakıtlardan üretilen ve ithal edilen elektrik enerjisine dayanıyor. Geçtiğimiz ayın rekor yenilebilir enerji üretimi ise çoğunlukla rüzgardan ve sudan elde edildi. Ancak bu kaynaklar doğa şartlarına göre değişkenlik gösterdiğinden, Portekiz’in 2040 planlarına ulaşmak için alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını da portföyüne eklemesi gerekiyor.

AVRUPA NET HEDEFLER BELİRLEDİ

Portekiz’in yanı sıra diğer Avrupa ülkeleri de yenilenebilir enerji konusunda net planlar belirlemiş durumdalar. Almanya, bu yüzyılın ortasında tüm enerji ihtiyacının en az yüzde 80’ini yenilebilir kaynaklardan üretmek istiyor. Danimarka, Norveç ve İzlanda ise halihazırda hidroelektrik ve jeotermal üretimle enerji ihtiyacının yüzde 100’ünü temiz enerji kaynaklarından sağlıyor. İsveç ise kabul edilen İklim Yasası ile 2045 yılına kadar sera gazı salınımını sıfıra indirmeyi hedefliyor.