Portimonense - Sporting Lisbon maçı rakamları

Portimonense ve Sporting Lisbon, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:30. Portimonense 35 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Sporting Lisbon 74 puanda ve 3. sırada. Portimonense son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sporting Lisbon, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 418 kodlu maçı oynayanlar; Portimonense galibiyet oranı 7.00, beraberlik oranı 4.00, Sporting Lisbon galibiyet oranı 1.25. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Portimonense önceki hafta Pacos Ferreira mücadelesinde 2-3 kazandı.

Sporting Lisbon ise Arouca karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Portimonense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Portimonense, kendi sahasında 27 gol attı, 25 gol yedi.

Sporting Lisbon, dış sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sporting Lisbon 28 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.