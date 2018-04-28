Portimonense - Sporting Lisbon maçı rakamları

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Portimonense, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Sporting Lisbon takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:30. 35 puanlı Portimonense 11. sırada bulunuyor, Sporting Lisbon 74 puana sahip ve 3. sırada. Portimonense, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Sporting Lisbon son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 418 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Portimonense kazanırsa 7.00, beraberlik çıkarsa 4.00, Sporting Lisbon sahadan galip ayrılırsa 1.25 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Portimonense önceki hafta Pacos Ferreira mücadelesinde 2-3 kazandı.

Sporting Lisbon ise Arouca karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Portimonense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Portimonense, kendi sahasında 27 gol attı, 25 gol yedi.

Sporting Lisbon, dış sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sporting Lisbon 28 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.