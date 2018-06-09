Portland Timbers - Kansas City Wizards maçı heyecanı

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Portland Timbers, 10 Haziran 2018 Pazar günü Kansas City Wizards takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 05:30. 21 puanlı Portland Timbers 10. sırada bulunuyor, Kansas City Wizards 28 puana sahip ve 2. sırada. Portland Timbers son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kansas City Wizards, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 261 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Portland Timbers kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Kansas City Wizards sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Portland Timbers son hafta oynanan Vancouver Whitecaps maçında 2-1 kazandı.

Kansas City Wizards, Salt Lake karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Portland Timbers, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 4 gol yedi.

Kansas City Wizards, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Kansas City Wizards, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.