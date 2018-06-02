Portland Timbers - Los Angeles Galaxy karşılaşma önü

ABD MLS maçında Portland Timbers ile Los Angeles Galaxy, 03 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 00:00. 20 puanlı Portland Timbers 8. sırada bulunuyor, Los Angeles Galaxy 16 puana sahip ve 15. sırada. Portland Timbers son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Los Angeles Galaxy, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 280 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Portland Timbers kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Los Angeles Galaxy sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Portland Timbers son hafta oynanan Vancouver Whitecaps maçında 2-1 kazandı.

Los Angeles Galaxy ise FC Dallas maçında 5-1 yenildi.

Portland Timbers, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 3 gol yedi.

Los Angeles Galaxy, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Los Angeles Galaxy, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.