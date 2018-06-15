Portland Timbers - Los Angeles Galaxy karşılaşma önü

ABD Açık Kupası 1/8 Finaller heyecanı devam ediyor. Portland Timbers, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Los Angeles Galaxy takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 06:00. Ev sahibi Portland Timbers, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Los Angeles Galaxy, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 170 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Portland Timbers kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.40, Los Angeles Galaxy sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Portland Timbers önceki hafta Kansas City Wizards mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Los Angeles Galaxy, Salt Lake karşılaşmaında 3-0 kazandı.