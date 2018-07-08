Portland Timbers - San Jose Earthquakes düellosu

Portland Timbers ve San Jose Earthquakes, 08 Temmuz 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 06:00. Maç öncesi Portland Timbers 26 puanla 9. sırada, San Jose Earthquakes 12 puanla 22. sırada bulunuyor. Portland Timbers son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. San Jose Earthquakes, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 311. İddaa'da Portland Timbers kazanır 1.30, berabere biter 4.30, San Jose Earthquakes kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Portland Timbers son hafta oynanan San Jose Earthquakes maçında 2-0 kazandı.

San Jose Earthquakes, Portland Timbers karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Portland Timbers, 10 gol attı ve 4 gol yedi.

San Jose Earthquakes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. San Jose Earthquakes, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.