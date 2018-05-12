Portland Timbers - Seattle Sounders sahaya çıkıyor

Portland Timbers ve Seattle Sounders, 13 Mayıs 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:00. 11 puanlı Portland Timbers 14. sırada bulunuyor, Seattle Sounders 8 puana sahip ve 19. sırada. Portland Timbers son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Seattle Sounders, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 577. İddaa'da Portland Timbers kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Seattle Sounders kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Portland Timbers son hafta oynanan Vancouver Whitecaps maçında 2-1 kazandı.

Seattle Sounders ise Colorado Rapids karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Portland Timbers, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 2 gol yedi.

Seattle Sounders, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Seattle Sounders 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.