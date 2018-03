Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, sahasında Cleveland Cavaliers'i 113-105 yendi.



NBA'e 9 maçla devam edildi. Konferanslarında zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers'i 113-105 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini elde etti.



Ev sahibi ekipte CJ McCollum 29 sayı, Damian Lillard ise 24 sayı, 3 ribaunt, 9 asistlik performanslarıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.



Konuk takımda ise LeBron James'in 35 sayı, 14 ribaunt, 6 asistlik oyunu mağlubiyete engel olamadı. Cavaliers'ta Kyle Korver 19, Jeff Green 16 sayıyla maçı tamamladı.

RAPTORS SERİYİ 10 MAÇA ÇIKARDI

Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, üç periyodunu geride kapadığı maçta Indiana Pacers'ı 106-99 mağlup etti ve art arda 10. galibiyetine uzandı.



DeMar DeRozan 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği Raptors'ta, Valanciunas 16 sayı, 17 ribauntla, Serge Ibaka ise 13 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.



Pacers'ta Darren Collison 22, Al Jefferson 20 sayılık katkı sağladı.



SIXERS DEPLASMANDA KAZANDI

Doğu Konferansı'nda mücadele eden iki takımın maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda New York Knicks'i 118-110 yendi.



Konuk ekipte 13 sayı, 10 ribaunt, 12 asistle oynayan Ben Simmons, "triple double" yaptı. Joel Embiid 29 sayı, 10 ribaunt, Dario Saric de 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yaparak galibiyete katkıda bulundu.



Karşılaşmada 24 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 9 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistle maçı tamamladı.



New York Knicks'te ise Michael Beasley 24 sayı, 13 ribaunt, Kyle O'Quinn 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.



SONUÇLAR

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 99-106

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 117-129

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 110-118

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 101-96

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 110-111

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 98-93

Denver Nuggets-Detroit Pistons: 120-113

Utah Jazz-Phoenix Suns: 116-88

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 113-105