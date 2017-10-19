Portland Trail Blazers'tan Phoenix Suns'a 48 sayı fark

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Portland Trail Blazers, konuk olduğu Phoenix Suns'ı 124-76 yenerek organizasyon tarihinin en farklı sezon açılışına imza attı.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Talking Stick Resort Arena'da Portland Trail Blazers'ı ağırlayan Phoenix Suns, sezonun ilk maçında taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Portland Trail Blazers, rakibini 48 sayı farkla, 124-76 mağlup etti ve NBA tarihinin en farklı sezon açılışını yaptı. Bundan önceki rekor, 1987'de Los Angeles Clippers'ı 139-93 (46 sayı farkla) yenen Denver Nuggets'a aitti.
Blazers'ta Damian Lillard 27, Pat Connaughton 24 sayı, Jusuf Nurkic ise 11 sayı ve 11 ribauntluk "double-double" performansıyla galibiyette pay sahibi oldu.
Ev sahibi Suns'ta Eric Bledsoe 15, Mike James ve Devin Booker ise 12 sayılık performans sergiledi.
PISTONS'IN YENİ SAHASINDA EMİNEMLİ AÇILIŞ
Detroit Pistons, yeni sahası Little Caesars Arena'daki ilk resmi maçında Charlotte Hornets ile karşılaştı. Dünyaca ünlü Detroi̇t doğumlu rap şarkıcısı Eminem, maç öncesinde taraftarlara seslendi.
Sahadan 102-90 galip ayrılan Pistons'ta 27 sayı ve 10 ribauntluk performansıyla Tobias Harris maçın en skorer ismi oldu. Hornets'ta Kemba Walker'in 24 sayısı galibiyete yetmedi.
ERSAN'DAN 6 SAYI
Milli oyuncu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Atlanta Hawks, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 117-111 yenerek sezona iyi başladı.
Hawks'ta Dennis Schroder 28, Marco Belinelli 20, John Collins 14 sayı kaydetti. Maça ilk 5'te başlayan İlyasova ise 6 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.
Mavericks'te Dennis Smith Jr. 16 sayı ve 10 asist, Nerlens Noel ise 16 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı. NBA'e 3 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 102-90
Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 140-131
Orlando Magic-Miami Heat: 116-109
Washington Wizards-Philadelphia Sixers: 120-115
Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 100-108
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 103-91
Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 111-117
Utah Jazz-Denver Nuggets: 106-96
San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 107-99
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 76-124
Sacramento Kings-Houston Rockets: 100-105
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