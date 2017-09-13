Porto-Beşiktaş (CANLI YAYIN)

Kartal için yine “Dev Arena” da uçma zamanı geldi... Geçtiğimiz sezon Benfica, Dinamo Kiev ve Napoli takımlarının bulunduğu grubu 3. sırada bitirip yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Beşiktaş, bugün Porto deplasmanında Şampiyonlar Ligi’nde yeni bir serüvene adım atacak. Takıma yeni katılan yıldız oyuncularla gücüne güç katan Siyah-Beyazlılar, zorlu rakibi karşısında en kötü ihtimalle 1 puan arayacak. Kazanılacak 3 puan ise müthiş bir avantaj sağlayacak. Pepe’si, Atiba’sı, Quaresma’sı ve Talisca’sı ile biz bu şölene çoktan hazırlandık. Bizler inandık, sizde inanın; Beşiktaş’ın gücünü dünyaya bir kez daha kanıtlayın.

PORTO-BEŞİKTAŞ

STAT: Estadio do Dragao

SAAT: 21:45

HAKEMLER: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

YAYIN: Tivibu Spor 2

SAKATLAR: Gökhan Gönül, Gökhan Töre, Atınç Nukan

CEZALILAR: Aboubakar, Maxi Pereira (Porto)

PORTO: Iker Casillas, Layun, Felipe, Marcano, Telles, Corona, Danilo, Torres, Brahimi, Tiquinho, Marega

TEKNİK DİREKTÖR: Sergio Conceiçao

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş