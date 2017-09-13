Porto Beşiktaş Maçı Canlı İzle | Porto - Beşiktaş maçı canlı yayını

Ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerası başladı... Siyah-Beyazlı temsilcimiz, Devler Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Porto ile deplasmanda karşılaşıyor. Grupta oynanan diğer maçta ise RB Leipzig evinde Monaco'yu konuk ediyor.

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PORTO: 0 - BEŞİKTAŞ: 1 (13' Talisca)

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Estadio do Dragao

HAKEM: Anthony Taylor (İngiltere)

YAYIN: Tivibu Spor 2

SAKATLAR: Gökhan Gönül, Gökhan Töre, Atınç Nukan

CEZALILAR: Aboubakar, Maxi Pereira (Porto)

PORTO: Casillas, Ricardo, Marcano, Felipe, Telles, Brahimi, Torres, Danilo, Corona, Marega, Tiquinho

YEDEKLER: Jose Sa, Layun, Reyes, Herrera, Andre Andre, Otavio, Hernani

TEKNİK DİREKTÖR: Sergio Conceiçao



BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk

YEDEKLER: Tolga Zengin, Mitrovic, Medel, Necip, Lens, Mustafa, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SON DAKİKA GELİŞMESİ...



Beşiktaş, yüksek ateşi bulunan Tolgay Arslan'ın Porto maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Tolgay Arslan, dün gece ortaya çıkan yüksek ateş nedeniyle sağlık açısından riske edilmemek amacıyla bu akşam oynanacak Porto maçı kadrosundan çıkartılmıştır. Oyuncumuzun medikal tedavisine başlanmıştır" denildi.

ŞENOL GÜNEŞ: Avrupa’da 10 takım arasında olma hedefindeyiz. Zor bir grup. Porto’nun Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısı belli. Sonuç ne olur bilemiyorum ama en iyi oyunumuzu oynayacağız.

PORTO'DA ABOUBAKAR CEZALI

G Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Porto'da iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Portekiz temsilcisinde, geçen sezon siyah-beyazlı ekipte forma giyen Vincent Aboubakar'ın yanı sıra Maxi Pereira cezalarından dolayı Beşiktaş karşısında forma giyemiyor. Aboubakar, geçen sezon siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı maçta rakibine yönelik hareketi nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Bu cezası nedeniyle siyah-beyazlıların Olympique Lyon ile yaptığı iki karşılaşmada forma giyemeyen Aboubakar, cezasını Beşiktaş mücadelesiyle tamamlayacak.

— HT Spor (@HTSpor) September 13, 2017

BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜ QUARESMA

Siyah-beyazlı formayla Avrupa'da şu ana dek 11 gol atan Quaresma, Avrupa kupalarında takımının en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor. Portekizli oyuncu, bir gol attığı takdirde 12 gole ulaşacak ve Bobo'yu yakalayacak. Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın geçen sezon Avrupa kupalarıda yaptığı maçlarda 3 gol attı. Portekizli oyuncu, bu 3 golü de Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

CENK TOSUN, DEMBA BA VE PANCU'NUN...

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun ise 7 golle mevcut kadroda en golcü ikinci oyuncu durumunda bulunuyor. Avrupa kupalarında geçen sezon takımına 4 gol kazandıran Cenk, 8 gollü Demba Ba ile 9 kez fileleri havaladıran Gabriel Daniel Pancu'ya yaklaştı. Cenk, karşılaşmada bir veya daha fazla gol atarsa bu iki oyuncuyu geçme fırsatı bulacak.

DİĞER GOLCÜLER

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekipte Anderson Talisca ve Ryan Babel, Avrupa'da üçer kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup ile Mustafa Pektemek ikişer; Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Tolgay Arslan birer kez gol sevinci yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 197. MÜCADELE

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 197. mücadelesinde... Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 196 maçtan 73'ünü kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 196 karşılaşmada rakip fileleri 253 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 281 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini dramatik bir şekilde aldı. Geçen sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve grubunu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'nde mücadele hakkı yakalayan siyah-beyazlı ekip, çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Çeyrek finalde Fransa'nın Olympique Lyon ekibiyle eşleyen Beşiktaş, ilk maçta rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rövanş mücadelesinde Fransa temsilcisini Vodafone Park'ta konuk eden siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'nın golleriyle normal sürede rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Uzatma bölümü de aynı şekilde biten karşılaşmada Olympique Lyon, siyah-beyazlı ekibe penaltı atışlarında 7-6 üstünlük sağlayınca yarı finale çıkan takım oldu.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 74 23 17 34 73 118 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 102 46 21 35 159 125 Toplam 196 73 42 81 253 281

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.

EN FARKLI YENİLGİ LİVERPOOL'DAN



Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.

HÜKMEN ALDIĞI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

DEPLASMANDA 99. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Porto maçıyla Avrupa kupalarında 99. dış saha maçına çıkacak.

Avrupa'da 98 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 22'sini kazandı. 19 deplasman maçını berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, konuk olduğu 57 müsabakada ise rakiplerine yenildi.

Deplasman maçlarında 109 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 183 gol gördü.

PORTEKİZ TAKIMLARINA KARŞI BAŞARISIZ SONUÇLAR

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle şu ana dek 11 kez karşılaşırken rakiplerine karşı başarısız sonuçlar aldı.

Bu ülke temsilcileriyle tarihindeki ilk maçı 2005-2006'da UEFA Avrupa Ligi'nde Guimaraes ile deplasmanda yapan siyah-beyazlı takım, rakibini 3-1 yendi. Beşiktaş, Portekiz temsilcilerine karşı sonraki 10 karşılaşmada ise sadece bir kez üstünlük kurabildi. Bu ülke takımlarıyla yaptığı 11 karşılaşmada 2 kez galip gelebilen siyah-beyazlılar, ayrıca 4 kez berabere kaldı, 5 kez de yenildi.

Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı son galibiyetini 2011-2012 sezonunda elde etti. Söz konusu sezon Braga ile Avrupa Ligi'nde karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Portekiz ekipleriyle 5 maç daha yapan Beşiktaş, sahadan 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE YENEMEDİ

Beşiktaş, Portekiz temsilcilerini Şampiyonlar Ligi'nde yenme başarısı gösteremedi.

Bu ülke ekiplerine karşı Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç yapan Beşiktaş, ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bu organizasyonda ilk iki maçını Porto ile yapan siyah-beyazlı ekip, rakibine iki karşılaşmada da mağlup oldu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile aynı grupta yer alan Beşiktaş, Portekiz temsilcisiyle iki karşılaşmada da berabere kaldı.

PORTO'YA KARŞI GALİBİYET YOK

Beşiktaş, 5. kez karşılaşacağı Porto'yu da şu ana dek yenme başarısı gösteremedi.

Rakibiyle ilk kez 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen siyah-beyazlılar, iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı. 2010-2011'de bu sefer Avrupa Ligi'nde rakibiyle eşleşen Beşiktaş, ilk maçı 3-1 mağlup tamamlarken, ikinci karşılaşmada sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

PORTEKİZ TAKIMLARIYLA MAÇLAR

Siyah-beyazlı takımın, Portekiz takımlarıyla yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Takım Sonuç 2016-2017 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Benfica 3-3 2016-2017 Şampiyonlar Ligi Benfica-Beşiktaş 1-1 2015-2016 Avrupa Ligi Sporting Lizbon-Beşiktaş 3-1 2015-2016 Avrupa Ligi Beşiktaş-Sporting Lizbon 1-1 2011-2012 Avrupa Ligi Beşiktaş-Braga 0-1 2011-2012 Avrupa Ligi Braga-Beşiktaş 0-2 2010-2011 Avrupa Ligi Porto-Beşiktaş 1-1 2010-2011 Avrupa Ligi Beşiktaş-Porto 1-3 2007-2008 Şampiyonlar Ligi Porto-Beşiktaş 2-0 2007-2008 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Porto 0-1 2005-2006 Avrupa Ligi Guimaraes-Beşiktaş 1-3





ŞENOL GÜNEŞ REKOR KIRACAK

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçta, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş de yeni bir başarıya imza atmak üzere sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekibin başında 3. sezonuna giren ve bu dönem içinde 18 kez Avrupa kupalarında sahada yer alan Güneş, Lucescu ile ortak olduğu rekorun tek sahibi olacak.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 29 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.

LUCESCU'YU GEÇECEK

Siyah-beyazlı takımı son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan ve kulüp tarihinde önemli başarılara imza atan Güneş, 2016-2017'de Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde Olympique Lyon ile İstanbul'da oynanan maçta Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak olmuştu.

Beşiktaş'ta 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında görev yapan ve şu an A Milli Takım'ın başında bulunan Lucescu, 18 Avrupa kupası maçında sahaya çıkmıştı.

Siyah-beyazlılar, Lucescu'nun görev yaptığı 2 sezondaki 18 mücadelede ise rakiplerini 6 kez yendi. 4 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 8 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş, Lucescu yönetiminde Avrupa kupalarında 24 gol kaydedip, 22 gol yedi.

- Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın başında 6 kez sahada yer aldı.

Süper Lig'in 2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı takımı şampiyon yapan tecrübeli teknik adam, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde takımın başında yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde Avrupa'nın en büyük organizasyonunda birer galibiyetin ve yenilginin yanı sıra 4 beraberlik aldı ve grubu 7 puanla tamamladı.

Bu arada Porto maçıyla Beşiktaş'ın başında 7. kez Şampiyonlar Ligi maçında sahada olacak Güneş, siyah-beyazlı takıma bu organizasyonda en çok maç oynatan teknik direktör unvanını da elde edecek.

- Beşiktaş, Güneş yönetiminde Avrupa Ligi'nde de 12 kez mücadele etti.

Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 6'sını kazanırken, 4 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı.

Beşiktaş'ın Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Sonuç 2016-2017 Şampiyonlar Ligi Benfica 1-1 Dinamo Kiev 1-1 Napoli 3-2 Napoli 1-1 Benfica 3-3 Dinamo Kiev 0-6 Avrupa Ligi Hapoel Beer-Sheva 3-1 Hapoel Beer-Sheva 2-1 Olympiakos 1-1 Olympiakos 4-1 Olympique Lyon 1-2 Olympique Lyon 2-1 (6-7 Pen) 2015-2016 Avrupa Ligi Skenderbeu 1-0 Sporting Lizbon 1-1 Lokomotiv Moskova 1-1 Lokomotiv Moskova 1-1 Skenderbeu 2-0 Sporting Lizbon 1-3

Porto - Beşiktaş

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