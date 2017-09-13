Porto - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Porto - Beşiktaş maçını veren kanallar! Maç şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu ilk karşılaşmasında bu akşam Portekiz'in Porto takımına konuk olacak. Estadio do Dragao'da oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarlar merakla "Porto - Beşiktaş maçı hangi kanalda?" ve "Porto - Beşiktaş maçı şifresiz mi?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

PORTO - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Porto'ya konuk olacak. Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak olan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Zorlu karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım şimdiye kadar 5 maçta karşılaştı ve Beşiktaş hiç kazanamadı. İki takım arasındaki 2 maç berabere sonlandı.

Porto, oynadığı son 5 maçtan 5 galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Beşiktaş ve Porto arasındaki son maç 4 Kasım 2010 tarihinde oynandı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonlandı.

Porto, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında oynadığı 18 maçın 3'ünü kaybetti.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına tarihinde yedinci kez katılıyor.

Beşiktaş, arka arkaya ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Siyah-beyazlı ekip daha önce Şampiyonlar Ligi gruplarından hiç çıkamadı.

Porto, 2004'te kupayı kazandı, ancak o günden bu yana turnuvada çeyrek finalden daha ötesini göremedi.

Porto, Şampiyonlar Ligi'nde 22. kez katılıyor ve bu alanda Barcelona ve Real Madrid ile birlikte rekorun ortaklarından biri.

PORTO'DA ABOUBAKAR FORMA GİYEMEYECEK

Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar, Beşiktaş - Olympiakos maçında rakibine yaptığı hareketten dolayı 3 maç ceza almıştı. Bu nedenle bu akşam oynanacak olan Porto - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan Porto'da Maxi Pereira da cezasından dolayı Beşiktaş karşısında oynayamayacak.

BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜLERİ

Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında en golcü oyuncu konumunda Ricardo Quaresma bulunuyor. Siyah-beyazlı formayla Avrupa'da şu ana dek 11 gol atan Quaresma, Avrupa kupalarında takımının en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor.

Portekizli oyuncu, bu akşam Porto'ya karşı gol attığı takdirde 12 gole ulaşacak ve Bobo'yu yakalayacak. Quaresma, Beşiktaş'ın geçen sezon Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda 3 gol kaydetmiş ve bu 3 golü de Şampiyonlar Ligi'nde atmıştı.

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun ise 7 golle mevcut kadroda en golcü ikinci oyuncu durumunda bulunuyor. Avrupa kupalarında geçen sezon takımına 4 gol kazandıran Cenk, 8 gollü Demba Ba ile 9 kez fileleri havaladıran Gabriel Daniel Pancu'ya yaklaştı. Cenk, yarınki karşılaşmada bir veya daha fazla gol atarsa bu iki oyuncuyu geçme fırsatı bulacak.

SON MAÇ KADROLAR

Porto: Iker Casillas, Ivan Marcano, Alex Telles, Miguel Layun, Felipe, Yacine Brahimi, Oliver Torres, Danilo Pereira, Vincent Aboubakar, Moussa Marega, Jesus Corona

Beşiktaş: Fabri, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Anderson Talisca, Alvaro Negredo

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