Porto-Beşiktaş maçı yazar yorumları

ERCAN TANER

HELAL OLSUN SİZE

1- Her şey, Beşiktaş’ın istediği gibi başladı...

2- Güneş, çıkarttığı 11’le, “İşte benim ideal kadrom” mesajını verdi..

3- Amaç, Porto’nun çok iyi olan kanat organizasyonlarını iptal etmek ve Porto savunmasının arkasına atılan toplarla gol aramaktı...

4- Q7’nin, Talisca’nın kafasına gönderdiği gol pası ile Porto şoke oldu...

5- Şokun ana sebeplerinden biri, ezeli rakibi Benfica’dan Beşiktaş’a gelen Talisca’nın, bu sezon Porto’ya, resmi maçlardaki ilk golü atmasıydı...

6- “Tamam, her şey çok güzel oluyor” dedim, kendi kendime... Tosic’i unutmuşum, maalesef...

7- Porto, yediği golün stresini fazla yaşayamadı... Halbuki Şenol Güneş’in tam istediği kontratak alanları ortaya çıkmıştı.

8- Tosic, maalesef tam bir kara mayını gibi... Her an patlayabilir! Şampiyonlar Ligi maçları, böyle hataları affetmez...

9- 1-1, Porto’yu iyice havaya soktu... Orta alanı çok çabuk geçmeye başladılar. Tabii ki Portekiz futbolunun tipik özelliği olan duran topları iyi kullanma, Beşiktaş’ı zorladı...

10- Maşallah, dün akşam ilk yarıda, İngilizlerin unutulmaz santrforu Alan Shearer gibi top oynayan Cenk, attığı nefis şutla Casillas’ı bitirdi...

11- Tosun Paşa’yı neden İngiliz kulüplerinin istediğini, bir kez daha anladım. Saha içinde, onun gibi fiziğini çok iyi kullanan az oyuncu var, ülkemizde...

12- İkinci yarıda, Porto’nun tüm hatlarıyla yükleneceğini, futbolu bilen herkes bilir, öyle oldu...

13- Bu baskıda, orta alana mimar oyuncular şart... Maçın ilk yarısında, standart üstü oynayan Oğuzhan, 2. yarıda bunu devam ettiremedi.

14- Medel-Oğuzhan değişikliğini, tam zamanında yaptı Şenol Güneş... Medel savaşçı oyuncu, ama orta alanda sanatsal incelik kayboldu bu sefer...

15- Negredo’nun oyuna girmesi, yine formda bir karardı, Şenol Güneş için... Mesajı verdi Güneş, Porto’ya: “Ben bu maçı kazanmak istiyorum!”

16- Orta alanı daraltan, savunmayı öne çekmeyi başaran Beşiktaş, Porto’nun ritmini bozdu...

17- Babel ve Negredo ortaklığı mükemmeldi. Sanki La liga golü attı, Babel.

18- Unutulmasın, yaptığı değişikler ve takımı hazırlamasıyla, bu büyük galibiyetin altında Şenol Güneş’in imzası var... Bravo Beşiktaş, bu tarihi galibiyeti bize yaşattığın için...

MERİÇ MÜLDÜR

MEYDAN OKUYAN SKOR

Bu maç, bu kadro, herhalde Şenol Güneş’e ‘korkak’ yakıştırması yapanlara kapak olmuştur! Kendi liginde 5’te 5’le devam eden, kalesinde gol bile görmemiş Porto gibi ciddi bir deplasmanda çıkarabileceği en doğru kadroyu sahaya sürdü hoca.

Doğru kadro gibi, doğruları da çoktu Şenol Hoca’nın Beşiktaş’ının. Bir kere ben Beşiktaş’ın son yıllarda hücuma bu kadar hızlı çıktığı maç az izlemişimdir. Hem de neredeyse her atağında... Her hızlı çıkışta da Porto’nun dengesini bozdular. Zaman zaman baskıyı da yediler. Topu rakibe verip “Al oyna” da dediler. Ama fişi çekmeyi de başardılar. 3 golün dışında pozisyonlar da buldular. Hele hele 38. dakikada Oğuzhan 3’ü yapsa bu maç kimbilir nerelere giderdi?

Meriç Müldür: Sonuç: Güzel futbol, harika skor, Şampiyonlar Ligi’ne meydan okuyan skor.

Bu takım oynuyor arkadaş... Nerede nasıl oynaması gerektiğini biliyor, kendi futbolunu oynamaya çalışıyor. Takım oynuyor da hoca da formda. Bu maç, bu skor gösterdi ki Beşiktaş takımı, Avrupa’da iyi işler yapmaya niyetli. Başkanın da dediği gibi, hiçbir rakip için çantada keklik değil, ismi ne olursa olsun...

İlk yarı için söyleyebileceğimiz ne? Quaresma’nın klas ortası, Talisca’nın şık kafası, Cenk’in bazukası, Tosic’in yine kendi ağlarını bulması. Ya ikinci yarı? Oynar gibi görünen Porto, net golleri kaçıran da yine golü bulan da Beşiktaş.

Evet 45-70 arası bocalamadık mı? Bocalamasak da hafiften tırstık. Oyunun üçte ikilik bölümünün geçtiği dakikalarda golü yemekten korkar olduk. Olduk da, Şenol Hoca o anlarda da yaptı yapacağını... İki doğru değişiklikle yine oyunu dengeledik. Sonuç: Güzel futbol, harika skor, Şampiyonlar Ligi’ne meydan okuyan skor.

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CENK

Cenk’e hayran kaldım. Sadece golü mü, değil elbette. Mücadelesi, hırsı... Negredo’nun Allah yardımcısı olsun!

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CASİLLAS

Bizim ülkede kalecileri yerden yere vurmayı çok seviyoruz. “Bir maç da kurtar be kardeşim!” diyoruz. Dünkü Casillas’ı görünce bizim kalecilere ayıp ettiğimizi bir kez daha anladım.

KARTAL YİĞİT

DRAGAO'DA EFSANE GÖSTERİ

Dragao Stadı’nın hemen hemen her yerinde asansörler dahil Porto’nun tarihi başarılarını anlatan görseller yer alıyor. Bu stada herhalde dördüncü gelişimiz. Etkileyici bir futbol mabedi... Şampiyonlar Ligi’ni 2 kez müzesine götürmüş bir takımın ismi ve özgüveni var.

Ancak Beşiktaş buraya her geldiğinde bu tarihe sürekli başkaldırmıştı, şimdi ise tarih yazdı. Efsane bir gösteri sundular. Bir kere, sakin oldular. En önemlisi de bu. Şenol Hoca bunu oyuncularına aşılamış. Rakibin hızlı, ayağa tek top oynayan etkili hücum yapan bir takım olduğunu iyi anlatmış.

Gerçekten de öyle oldu. Porto özellikle Brahimi ve Marega önderliğinde takımımıza karşı etkili organizasyonlar yaptılar. Biz ise, başta Pepe, Tosic ve Adriano üçlüsüylü sakin olarak karşılık verdik.

Oyunun ilk yarısında özellikle Cenk Tosun’un müthiş füzesi ile kontrolü ele geçirdik. Porto maça hızlı başlamıştı ama Beşiktaş bu hızlılığa prim tanımadı. Ancak bizim takımın yumuşak karnı, haftalardır olduğu gibi orta sahasıydı dün akşam. Özellikle Oğuzhan tanınmayacak derece kötüydü. Atiba da eskisi gibi olmayınca Porto’nun ciddi atakları göbekten geldi.

Kartal Yiğit: Beşiktaş buraya her geldiğinde bu tarihe sürekli başkaldırmıştı, şimdi ise tarih yazdı.

Şenol Güneş, 63. dakikaya kadar Oğuzhan’a nasıl tahammül etti, anlayamadık. Medel hamlesi gecikmiş bir karardı.

İkinci yarı beklenildiği gibi oldu, Porto baskıyı artırdı. Takımımız ister istemez çekildi, ani atak aradı. Bu baskılı anlarda da soğukkanlılığın korunması önemliydi. Defansif anlamda motivasyonun düşmemesi çok olumlu bir görüntüydü. Fabri’nin kurtardığı sonlardaki top da maçın kırılma anıydı. Zaten baskının karşılığı onların kalesine 3. gol olarak geri döndü.

Beşiktaş bu sezona fırtına gibi başlayan Porto’yu, hatta gol dahi yemeyen Porto’yu aklı sayesinde bozguna uğratıp Devler Ligi’ne müthiş bir başlangıç yaptı. Bravo bu takıma... Portekiz’de beraberliğin bile iyi sayılacağı bir deplasmandan farklı galibiyetle döndü. Beşiktaş, hakikaten böyle maçları farklı oynuyor. İnanın Quaresma biraz daha gününde olsa belki fark çok daha fazla olurdu.

Bu sonuç Kartal’ın gruptan çıkması adına müthiş bir adım. Şimdi yapılacak şey evdeki bütün maçları alıp gruptan çıkmanın keyfine varmak. Bir kez daha helal olsun! Bu arada Cenk Tosun için bir çift laf etmemek olmaz. Herkes oradan, o şekilde, kendine güvenerek vuramaz. Onu da geçtik, maç boyu her yerdeydi. Bu gidişle Avrupa hayallerine emin adımlarla koşuyor.