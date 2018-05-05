Porto - CD Feirense düellosu

Portekiz Premier Lig maçında Porto ile CD Feirense, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:15. 82 puanlı Porto 1. sırada bulunuyor, CD Feirense 30 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Porto, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. CD Feirense, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 607 kodlu maçı oynayanlar; Porto galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 4.00, CD Feirense galibiyet oranı 2.70.

Porto son haftadaki Moreirense müsabasında 3-1 yenildi.

CD Feirense, Vitoria Guimaraes karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Porto, evinde 15 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 50 gol atıp 9 gol yedi.

CD Feirense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CD Feirense, 12 gol atarken 23 gol yedi.