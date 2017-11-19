Porto'da Marega, Otavio ve Tiquinho kadroya alınmadı

Porto, İstanbul'a eksik geliyor...



Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la Salı akşamı karşılaşacak olan Portekiz ekibi Porto'da, 3 önemli yıldız İstanbul'a getirilmeyecek.Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, sakatlıkları bulunan Malili Marega, Otavio ile Tiquinho Soares'i kadroya dahil etmedi.



Portekizde oynanan ilk maçta forma giyen bu 3 isim İstanbul'da olmayacak. Porto'nun Beşiktaş karşısında forvette Aboubakar'dan başka alternatifi yok.

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