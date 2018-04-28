Porto II - Braga-B maçı istatistikleri

Portekiz 2.Lig maçında Porto II ile Braga-B, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Porto II 52 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Braga-B 40 puanda ve 16. sırada. Porto II son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Braga-B, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 578. İddaa'da Porto II kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Braga-B kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Porto II son hafta oynanan Vitoria Guimaraes B maçında 3-0 yenildi.

Braga-B ise Benfica B karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Porto II, 29 gol attı ve 16 gol yedi.

Braga-B, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Braga-B, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.