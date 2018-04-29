Porto II - Braga-B maçı istatistikleri

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Porto II, 29 Nisan 2018 Pazar günü Braga-B takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Porto II 52 puanla 8. sırada, Braga-B 40 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Porto II, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Braga-B, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 578 kodlu maçı oynayanlar; Porto II galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Braga-B galibiyet oranı 2.20.

Porto II önceki hafta Vitoria Guimaraes B mücadelesinde 3-0 yenildi.

Braga-B ise Benfica B karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Porto II, 29 gol attı ve 16 gol yedi.

Braga-B, dış sahada 4 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Braga-B 18 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.