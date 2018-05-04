Porto II - Famalicao rakamlar

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Porto II, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Famalicao takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Porto II 55 puanla 8. sırada, Famalicao 47 puanla 11. sırada bulunuyor. Porto II son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Famalicao, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 338. İddaa'da Porto II kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Famalicao kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Porto II son haftadaki Vitoria Guimaraes B müsabasında 3-0 yenildi.

Famalicao ise Academica Viseu karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Porto II, evinde 11 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 20 gol yedi.

Famalicao, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Famalicao 10 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.