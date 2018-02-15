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LIVERPOOL OYNADI PORTO İZLEDİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto evinde Liverpool'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Klopp'un öğrencileri, Porto'yu adeta köşeye sıkıştırdı ve 29 dakikada 2-0 öne geçti. İlk gol 25. dakikada Mane'den geldi. Bu golün 4 dakika sonrasında ise farkı 2'ye çıkaran golü dakikalar 29'u gösterdiğinde Salah'tan geldi.

MANE GECEYE DAMGA VURDU!

Bu goller ilk yarının sonucunu belirledi. İkinci yarıya da aynı tempoyla başlayan Liverpool, 53. dakikada Mane ile skoru 3-0'a getirdi. 70. dakikada ise bir gol de Firmino'dan geldi. Maçta kapanışı ise 85. dakikada Mane yaptı ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için ilk maçta aldığı 5-0'lık skorla büyük bir avantaj yakaladı.

Liverpool, bu sezon turuncu forma giydiği altıncı maçında da kaybetmedi. (5G, 1B) Liverpool'un altı maçta attığı gol sayısı 24 oldu. Liverpool turuncu formasıyla kaybetmiyor! Jürgen Klopp'un öğrencileri, turuncu formayı giydiği beş maçta da yenilmedi (4G 1B). Liverpool ayrıca bu beş maçta rakip kalelere 19 gol attı. Bir dönem Trabzonspor'da oynayan Porto'nun yeni transferi Waris Majeed, maçın 62. dakikasında oyuna dahil oldu ama etkinlik gösteremedi. Kariyerinde ilk kez bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giyen Sadio Mane, Porto deplasmanında hat-trick yaptı.





PORTO SON 16'YA NASIL GELDİ?

Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto, Portekiz Premier Ligi'ne namağlup devam ederken Şampiyonlar Ligi'nde iki kez kaybetti. Temsilcimiz Beşiktaş'la birlikte G Grubu'nda yer alan Porto, RB Leipzig ve Monaco'yla birlikte üst tur için mücadele etti. İlk maçta Beşiktaş'a 3-1 yenilen Porto, sonrasında Monaco'yu 3-0, RB Leipzig'i 3-1, Monaco'yu ise 5-2'lik skorlarla devirdi. Diğer mağlubiyetini Alman ekibi karşısında 3-2'lik skorla alan Porto, Beşiktaş'la İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve topladığı 10 puanla temsilcimizi takip ederek 2. sıradan bir üst tura yükseldi.





TANIDIK İSİMLER SIRTLADI!

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Vincent Aboubakar, bu sezon Porto'nun Devler Ligi'ndeki en büyük gol umudu. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta forma giyen Kamerunlu yıldız, attığı 5 golle Porto'yu sırtlayan isim oldu. Eski Galatasaraylı Alex Telles de 6 Devler Ligi maçında 1 gol 1 asistle katkı sağladı.

LIVERPOOL NASIL TURLADI?

Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup 4 takımdan (Tottenham, Barcelona, Beşiktaş) biri konumunda. E Grubu'nda Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor'la mücadele eden Liverpool, Sevilla, Spartak Moskova ile berabere kaldıktan sonra 7-0'lık Maribor galibiyetiyle kendine geldi. 4. maçta Maribor'u yine farklı bir skor olan 4-0'la geçen İngiltere temsilcisi, Sevilla karşısında 30 dakikada 3-0 öne geçmesine rağmen maçı 3-3 tamamladı. Liverpool, gruptaki son maçında Spartak Moskova'yı yine 7-0 mağlup ederek topladığı 12 puanla bir üst tura lider olarak yükseldi.





KAN KAYBETTİLER!

Liverpool'da 5 maçta 5 gol atan Philippe Coutinho, Barcelona'ya transfer oldu. İngiltere temsilcisinin gol yükünü çeken diğer isimler ise Roberto Firmino ve Mohamed Salah. Mısırlı yıldız oynadığı 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken Firmino ise attığı 6 golle takımının en golcü oyuncusu.