Porto Monaco maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın grubundaki diğer karşılaşmada Porto, deplasmanda Monaco'yu mağlup ederek ilk puanlarını kazandı.

Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren isim ise Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar oldu. 31. dakikada rakip ceza sahası içinde oluşan karambolde ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren Kamerunlu yıldız ikinci yarıda da sahneye çıktı. 69. dakikada Marega'nın asistinde tekrar sahneye çıkan Aboubakar, farkı 2'ye çıkaran golü atarak takımını rahatlattı ve 71. dakikada yerini Corona'ya bıraktı. Portekiz ekibinin son golü ise Miguel Layun'dan geldi.

Grupta alınan sonuçların ardından Beşiktaş 6 puanla liderliğini sürdürürken, Porto 3 puanla 2. sıraya yükseldi. 1'er puanı bulunan Monaco ve Leipzig ise 3 ve 4. sıraları paylaştı.