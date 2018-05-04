Portsmouth - Peterborough United maç önü

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Portsmouth, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Peterborough United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Portsmouth 63 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Peterborough United 64 puanda ve 8. sırada. Portsmouth, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Peterborough United, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 374. İddaa'da Portsmouth kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Peterborough United kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Portsmouth önceki hafta Peterborough United mücadelesinde 1-0 kazandı.

Peterborough United ise Portsmouth maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Portsmouth, 31 gol attı ve 21 gol yedi.

Peterborough United, dış sahada 5 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Peterborough United 31 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.