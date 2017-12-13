Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Los Angeles Lakers'ı 113-109 yenen New York Knicks'ten Kristaps Porzingis, bir maçta 35 sayı, 10 ribaunt, 5 blok ve 5 üç sayılık basket üreten ilk oyuncu oldu.
NBA'e 7 maçla devam edildi. New York Knicks, 99-99'luk skorla uzatmaya giden Los Angeles Lakers karşılaşmasını 113-109 kazandı.
Ev sahibi Knicks'in Letonyalı basketbolcusu Kristaps Porzingis, 8'de 5 üç sayı isabetiyle oynadığı mücadeleyi, 37 sayı, 11 ribaunt ve 5 blokla tamamladı.
2,21 metrelik forvet böylece 35 sayı, 10 ribaunt, 5 blok ve 5 üç sayılık basket barajlarını geçen ilk NBA oyuncusu oldu.
Lakers'ta Kentavious Caldwell-Pope'un 24 sayı, 3 top çalma, Kyle Kuzma'nın 19 sayı, 6 ribaunt ve Lonzo Ball'un 17 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
LEONARD SAHALARA DÖNDÜ
San Antonio Spurs'ün all-star forveti Kawhi Leonard, ayak bileğinden sakatlandığı geçen sezonun Batı Konferansı finali ilk maçından sonra ilk kez parkeye adım attı.
Leonard, Spurs'ün 95-89 kaybettiği mücadelede 15 dakika süre aldı ve 13 sayı, 6 ribaunt üretti. Spurs'te LaMarcus Aldridge 23 sayı, 13 ribaunt ve Rudy Gay 21 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.
Ev sahibi Mavericks'i galibiyete, 17 sayı atan Harrison Barnes, 16'şar sayı kaydeden Yogi Ferrell, Wesley Matthews, J.J. Barea ve 12 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Dwight Powell taşıdı.
CAVALIERS'I LEBRON SÜRÜKLEDİ
Cleveland Cavaliers, ağırladığı Atlanta Hawks'ı, LeBron James'in 25 sayı, 17 asist, 7 ribauntluk performansıyla 123-114 yendi. James, 17 asistle kariyer rekorunu egale etti.
Cavaliers'ta Kevin Love 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Kyle Korver 19, Jeff Green 17 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 7 sayı ve 4 ribauntla oynadı.
Hawks cephesinde Taurean Prince 24 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kent Bazemore ise 20 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle mücadele etti. Ersan İlyasova da 7 sayı attı. NBA'e 9 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 123-114
Detroit Pistons-Denver Nuggets: 84-103
New York Knicks-Los Angeles Lakers: 113-109 (uzatmada)
Brooklyn Nets-Washington Wizards: 103-98
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 95-89
Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 112-118 (uzatmada)
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 99-92
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