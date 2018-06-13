Borcunu ödemeyenlerin tapularına bile el koydular

'Modern tefecilik' olarak tabir edilen POS tefecilerine yönelik 8 aylık teknik takibin ardından geçen hafta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Mali Şube ekipleri tarafından Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak'ta yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Habertürk Gazetesi muhabiri Mehmet Kayahan'ın haberine göre, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16 kişi "Haksız kazanç sağlamak için örgüt kurmak" ve "Tefecilik" suçlamasıyla tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar arasında banka şube müdürü Ş.E. ile banka çalışanı M.H.'nin de olduğu öğrenildi.

10 KİŞİNİN BANKA HESAPLARINA EL KONULDU



Mali polis tarafından yapılan inceleme sonucunda suç şebekesinin üst düzey yöneticileri olduğu belirtilen 10 kişinin banka hesabına da el konuldu. Kurduğu 100 paravan şirket üzerinden POS tefeciliği yaptığı tespit edilen çetenin borcunu ödeyemeyen mağdurların tapularına el koyduğu belirlenmişti. 1.5 yılda 1 milyar liralık vurgun yaptığı öne sürülen POS tefecilerinin desteler halindeki paralarla fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.

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