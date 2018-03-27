Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin Harekatı'nda başarıya ulaşılmasının ardından, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde de terör örgütü PKK'ya karşı operasyon başlattı. Hava harekatının yanı sıra, komandoların da desteğiyle yürütülen harekatta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Hakurk'ta yürütülen operasyonlarda arazi ve hava koşulları oldukça zorlu. Dağlık ve kayalık arazilerle çevrili Hakurk'ta zorluklar yalnızca bununla da sınırlı değil. Terör örgütü PKK deyim yerindeyse her karış toprağı el yapımı patlayıcılarla tuzaklamış durumda. Bir yandan teröristleri etkisiz hale getirme mücadelesi veren komandolar, bir yandan da EYP'leri imha ediyor. Bölgeden gelen son fotoğraflarda komandoların kar kış demeden yürüttüğü kahramanca mücadele gözler önüne serildi. O fotoğraflardan biri ise operasyonun insani boyutunu ortaya koydu. Yaklaşık 40 kilogramlık sırt çantalarıyla, EYP'lerle dolu kayalıkları tırmanan komandolardan biri, kayalıkların keskinliği nedeniyle tırmanamayan köpeği omzuna alarak tırmanışına devam etti.

"POSTAL PARÇALAYAN KAYALIK" OLARAK BİLİNİYOR

'Kararlılık Operasyonu'nun sürdürüldüğü Hakurk'taki Balkayalar bölgesi, "Zımpara Kayalık" ve "Postal parçalayan kayalık" olarak da adlandırılıyor. Sivri ve keskin kayalardan oluşan kayalıklarda çıplak ayak veya sıradan ayakkabılarla tırmanmak mümkün değil. Köpeği omzuna alarak tırmanışa geçen komandonun yer aldığı fotoğrafın hikayesini anlatan Habertürk TV muhabiri Murat Karataş, "-45'lere varan bir soğuktan bahsediyoruz. Yazın da tam aksine çok sıcak bir bölge. Mayın arama köpeğinin fotoğrafı Balkayalar'dan. Komandoların 40 kilogramlık sırt çantaları var. Bazıları fazladan mühimmat da taşıyor, ağırlık artıyor. Bir de bu ağırlığın yanında mayın arama köpeği var. Keskin kayalıklar köpeğin ayakları parçalanır, yürüme şansı yok. Eğitmeni de o köpeği sırtına almak durumunda kalıyor. 40 kilo ağırlığın üstüne köpeği de ekleyerek tırmanmaya çalışıyor. Her yerde EYP var. Yürünen bölgede temkinli olmak gerekiyor. Hoyratça değil, temkinli bir yürüyüşten söz ediyoruz. Santim santim ilerliyorlar." dedi.

AĞAR: KANDİL'DEN ÖNCEKİ SON DİRENÇ NOKTASI

Habertürk TV'de operasyonu değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "67 dağ kadrosundan terörist etkisiz hale getirildi. Hakurk, Kandil'den önce son direnç noktası. Oradaki terörist varlığın yarısı imha edilmiş durumda. Kandil ile ilgili başka bir fotoğrafı görmemiz mümkün olabilir. TSK sadece Hakurk'tan girme yapmadı, Avaşin, Basyan'da da bir girme var. Zer Tepe bölgesindeki operasyonlarla da çok ciddi sayıda terörist etkisiz hale getirilerek girme yapıldı. TSK, hakim arazi kesimlerini ele geçirerek önemli köprübaşlarını ele geçirmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Operasyonla ilgili istihbaratın nasıl elde edildiğine de değinen Ağar, "Irak Başbakanı İbadi'nin, 'Biz artık Türkiye'ye kendi topraklarımızdan tehditin yönelmesine izin vermeyeceğiz' sözleri çok önemli. Irak ile İstihbarat ve askeri alanda bir işbirliği söz konusu. İran'ın da dahil olması ile birlikte teröristlerin bu bölgeden temizleneceğine ve bir daha Irak topraklarını kullanamayacaklarına inanıyorum." dedi.

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