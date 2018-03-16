Potansiyel Trakya'da

Türkiye İş Bankası’nın ev sahipliğinde ve Bloomberg HT’nin medya sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘Tarım Sohbetleri’nin dördüncüsü Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi’nde gerçekleştirildi. Konulara gerçekçi şekilde yaklaşmak ve doğru açıdan bakabilmek için farklı bölgelerde çiftçiler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek tarımın nabzını sahada tutmaya devam ediyoruz.



Gazete Habertürk'ten İrfan Donat'ın yazısına göre, Türkiye’nin tarımsal alanda sahip olduğu büyük potansiyeli ve fırsatları görmek açısından da Lüleburgaz güzel bir örnek teşkil ediyor. Ayçiçeği, çeltik, kanola, buğday, mısır, pancar gibi birçok bitkisel üründe öne çıkan bölge, hayvancılık açısından da ari işletmeleriyle dikkat çekiyor. Biz de Trakya’nın tüm bu potansiyelinin farkında olarak Lüleburgaz’da “Bitkisel ve Hayvansal Üretimin Birlikte Sürdürülebilirliği” konusunu ele aldık.



Bölge tarımı açısından dikkatimizi çeken noktaları sizlerle de paylaşalım. Lüleburgaz, Kırklareli’nin ilçesi olmasına karşın nüfus bakımından il merkezine göre daha yoğun bir yerleşim alanı. Tarım ve turizmin entegrasyonu için önem arz eden tarım arazilerinin orman bitki örtüsü ile iç içe geçmiş olması da bölge açısından ayrı bir zenginlik kaynağı.



BÜYÜKBAŞ VARLIĞINDA İLERLEME SAĞLANMIŞ



Trakya Kalkınma Ajansı’nın raporuna göre Kırklareli, 200 bin hektardan büyük bir mutlak tarım arazisi varlığına sahip. Bu da ilin tarım eksenindeki gelişimi bakımından oldukça kıymetli bir zemin teşkil ediyor. Hayvancılık tarafındaki gelişmelere bakıldığında ise Türkiye ortalamasının üzerinde bir performanstan bahsetmek mümkün. Özellikle bölgede yıllardır başarılı bir şekilde uygulanan suni tohumlama sonucu, genotip özellikler açısından büyükbaş hayvan varlığında önemli ilerlemeler sağlandığını öğreniyoruz.



Kültür ve kültür melezi hayvan varlığının toplam hayvan varlığına oranı oldukça yüksek. O yüzden bölgenin büyükbaş hayvan varlığı Türkiye genelinde damızlık materyal olarak da tercih ediliyor. Ama buradan her şey toz pembe sonucunu çıkarmak da yanlış olur. Buzağı ölümlerinin önlenmesi, suni tohumlamada başarı oranının yükseltilmesi, hayvanların laktasyon yılı ve süresi gibi konularda daha gidilecek yol var.



COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALACAK BİRÇOK ÜRÜNÜ BULUNUYOR



Panelde de sıkça dile getirildiği üzere Kıvırcık Koyunu, Trakya Arısı (Istranca Arısı), Kırklareli Tam Yağlı Beyaz Peyniri, Trakya Eski Kaşarı ve Kırklareli Üzüm Hardaliyesi katma değerli üretim ve markalaşmada bölgenin yöresel ürünleri ve türleri arasında öne çıkıyor. Ama coğrafi işaret tescili alacak birçok ürün olmasına karşın yöresel ürünlerin ve yerel türlerin korunması ve tanıtımına ilişkin koordinasyon ve strateji eksikliği dikkatimizi çekiyor.



Lüleburgaz’daki toplantıda konuştuğumuz sorunların önemli bir kısmı aslında Türkiye’nin birçok bölgesinin ortak sorunu. Özellikle tarımda bir araya gelerek ortak hareket etme, birlikte iş yapma kültürünün zayıf olması birçok sorunun da temelini oluşturuyor. Tarımda kronik sorunları aşıp, katma değerli üretim ve markalaşma stratejilerini ortaya koyarak dış ticarette rekabetçiliği gündemimize almak için işbirliği şart.



BEYAZ PEYNİR ÜRETİCİLERİ DIŞ TİCARETE YÖNELMELİ



Lüleburgaz’da aldığımız notlar eşliğinde bölgenin tarım sektörü açısından öne çıkan sorunlarına da değinmekte fayda var. Özellikle et yönlü hayvancılık altyapısının eksik olduğu bölgede, süt ürünleri tarafında da üreticilerin kümelenme ve kurumsallaşma sorunları öne çıkıyor. Öğrendiğimize göre il genelinde 25 civarında beyaz peynir üreticisi bulunuyor. Bu işletmelerde ağırlıklı olarak tam yağlı klasik beyaz peynir, eski kaşar ve taze kaşar üretimi yapılıyor. Ama firmaların dış ticaret tarafında var olan potansiyeli kullanamadığının altını çizmek lazım.



KIRSALDAN GÖÇ KANAYAN YARA



Özellikle basınçlı sulama sistemlerine yönelik yatırımlar, bölge tarımında hem verimi ve kaliteyi artırmak hem de maliyetleri aşağı çekmek açısından kritik. Lüleburgaz’da üreticiler kanayan bir yaraya parmak bastı: Kırsal çözülme… Yani kırsaldan kente olan göçün sürmesi ve kırsal nüfusun yaş ortalamasının hızla artması. Bu mesele sadece Lüleburgaz ve çevresini değil, Türkiye’nin tamamını ilgilendiriyor. O yüzden tarım politikaları oluşturulurken merkezinde ‘kırsal kalkınma’nın yer alması gerektiğini ve konuya sadece ekonomik açıdan da bakmak gerektiğini ısrarla vurguluyoruz.



SULU TARIM ARAZİLERİ YETERSİZ



Tarım açısından bölgede bir diğer önemli konu ise sulu tarım arazilerinin yetersizliği ve açık sulama sistemlerinin verimsizliği olarak karşımıza çıkıyor. Eski kanallar nedeniyle su kaybı yüksek.



ÜRETİCİLERİN, ÇİFTÇİLERİN YANINDAYIZ



İş Bankası’nın düzenlediği “Tarım Sohbetleri, Tarımda Markalaşma” toplantısının dördüncüsü, 13 Mart’ta Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi’nde çiftçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Bitkisel ve Hayvansal Üretimin Birlikte Sürdürülebilirliği konusunun ele alındığı toplantıda, açılış konuşmalarını İş Bankası Tarım Bankacılığı Birim Müdürü Özgen Şenel, Lüleburgaz Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Var ve Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Mustafa Şener Birgün ayaptı. Şenel, tarımın Türkiye ekonomisinde stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, İş Bankası olarak sektörde faaliyet gösteren üreticilerin, çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetlerle onların yanında olduklarını vurguladı.



‘EN UYGUN MİKTARDA KREDİ SUNUYORUZ’ Sürdürülebilir büyüme kavramı çerçevesinde tarım bankacılığı alanında sistematik bir yapıyı hayata geçirdiklerini kaydeden Şenel, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından hizmete sunulan Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi (TARDES) ve Tarım Bilgi Sistemi Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Sorgulama Hizmeti uygulamalarının tüm İş Bankası şubelerinde yapılabildiğini belirtti. TARDES uygulaması ile çiftçilere en uygun miktarda kredi sunarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalıştıklarını ifade eden Şenel, reel sektöre tam destek verme misyonundan hareketle, tarım sektörünün ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.



Lüleburgaz Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Var ise çiftçilerin ortaklık kurmalarının faydalarına ve israfın önüne geçmelerinin önemine dikkat çekti. Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Mustafa Şener Birgün de üreticinin kendi yemini kendi üretmesi halinde fabrikadan alınan yeme göre maliyet avantajı sağlanacağını, üstelik bu yemlerdeki vitamin, protein değerlerinin daha uygun düzeyde olacağını belirtti.



ÜRETİME BÜTÜNCÜL YAKLAŞILMALI



Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci modern, yüksek kapasiteli ahırlara sahip olunması gerektiğine, ölçeğin önemine vurgu yaptı. Özay Öztürk, meraların daha etkin kullanılmasının ve aile tipi hayvancılıkta hayvan sayısının artırılması gerektiğinin altını çizdi.



Prof. Dr. Muhittin Özder, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, depolanması ve pazarlanmasının bir bütün olduğunu, birlikte yapılmaması nedeniyle maliyetlerin yükseldiğini ifade etti. Özcan Arca ise Trakya’nın katma değer yaratan ürünleri üretmesi gerektiğini vurguladı.

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