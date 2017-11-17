Prematüre bebeklere nasıl bakılmalı?

Her yıl dünyada 13 milyon, Türkiye’de ise 150 bin bebek hayata gözlerini erken açıyor. 37’nci gebelik haftasını tamamlamadan doğan prematüre bebeklerin, dünyaya geldikleri ilk andan itibaren özenli bir bakıma alınması gerekiyor. 17 Kasım Dünya Prematüre Günü sebebiyle açıklamalarda bulunan İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehmet Vural; prematüre doğum ve düşük doğum ağırlığının, bebek ölümlerinin başlıca sebepleri arasında olduğunu belirtti.
ENFEKSİYON RİSKLERİ DAHA YÜKSEK
Prof. Dr. Vural, “Vaktinden önce doğan bebekler, organlarının gelişimi tamamlanmadan dünyaya geldikleri için solunum yolları enfeksiyonları, beslenmede güçlük, enfeksiyonlara yatkınlık gibi sağlık sorunları yaşayabilir” dedi.
Prematüre bebeklerin kronik akciğer hastalığı, sindirim problemleri, zihinsel engeller, görme ve işitme kaybı gibi kısa ve uzun dönemli sağlık sorunlarına karşı normal doğan bebeklere göre daha fazla risk taşıdığını anlatan Prof. Dr. Vural, “Erken doğan bebeklerin az gelişmiş akciğerlerinin fonksiyonları sınırlı ve bağışıklık sistemleri az gelişmiş olduğu için, solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilen influenza, respiratuar sinsitiyal virüs (RSV) gibi virüsleri yenmekte daha güçsüz durumdalar ve bu virüslere yakalanma riskini artırabilir" diye konuştu.
Prof. Dr. Vural, prematüre bebeklerin zamanında doğan bebeklere oranla enfeksiyon risklerinin daha yüksek olduğunu belirterek, korunmak için alınabilecek önlemlerin başında bebeğe dokunmadan önce ellerin yıkanması, bebeklerin kalabalık ortamlardan uzak tutulması, öpmekten kaçınılması ve oyuncaklarının sık sık dezenfekte edilmesinin önemini vurguladı.
DOĞUM ANINDAN İTİBAREN TAKİP ÖNEMLİ
17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nde minik kahramanların hayata tutunabilmesi için doğum anından itibaren uygulanacak takibin, bebekler için hayati olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Vural; insan faktörünün altını çizerek, çok küçük bebeklerin yalnızca yenidoğan uzmanları tarafından takip edilmeleri gerektiğini ve servislerde verilen bakımın kalitesinin arttırılması için yenidoğan servislerinde çalışan hemşire sayısının arttırılması gerektiğini söyledi.
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