Premier Lig'de puan durumu ve toplu sonuçlar

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, sahasında Southampton'ı son dakika golüyle 2-1 yenerek art arda 12. galibiyetine ulaştı.

Premier Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı. Manchester City'ye 14. haftada Southampton karşısında galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada kendi kalesine Virgil van Dijk ve 90+6. dakikada Raheem Sterling attı. Konuk takım tek golünü, 75. dakikada Oriol Romeu ile buldu.

Bu sonuçla puanını 40 yapan Manchester City, en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Southampton, 16 puanla 11. sırada kaldı.

Premier Lig'de dün oynanan karşılaşmada alınan diğer sonuçlar şöyle:

Arsenal-Huddersfield Town: 5-0

Bournemouth-Burnley: 1-2

Chelsea-Swansea City: 1-0

Everton-West Ham United: 4-0

Manchester City-Southampton: 2-1

Stoke City-Liverpool: 0-3

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