İngiltere'de yaşanan olumsuz hava şartları Premier Lig maçlarına da yansıdı. Bu nedenle ligin 31. haftasında bugün saat 16.00 West Ham United -Manchester United ve saat 19.00'daki Manchester City -Brighton & Hove Albion maçları ertelendi.

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