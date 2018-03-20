Bloomberg'e konuşan Prens Alwaleed bin Talal, aralarında Goldman Sachs'ın da bulunduğu danışmanlarla birlikte halka açık şirketi Kingdom Holding Co. için 3 milyar dolarlık yeni satın almalar için çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, şirketin 13 milyar dolarlık varlığını kendi mülkleri ve diğer mülkleri ile birleştireceğini söyledi.

Aynı zamanda Kral Salman'ın da yeğeni olan 63 yaşındaki Prens Alwaleed bin Talal, sürecin biraz zaman alabileceğini, şirketin CEO'sunun konuyla ilgili çalıştığını ifade etti.

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Yaptığı değişikliklerin iş dünyasında şüphe uyandırabileceğini ve 'neler oluyor' diye düşündürebileceğini ifade eden bin Tallal, "Ancak onları herşeyin normal ve yolunda olduğu konusunda temin ederim. Daha önce çalıştığımız gibi çalışmaya devam ediyor. Yatırımcıları Suudi Arabistan'da neler yaptığımızı görmek için buraya davet ediyoruz. Hayat artık normale döndü” dedi.

Suudi Arabistan'ın en büyük şirketi olan Kingdom Holding’in yatırım yaptığı şirketler arasında Citigroup, Four Seasons Hotels & Resorts ve Twitter gibi firmalar bulunuyor.

Şirketin lokal yatırımları arasındaki en önemli yatırımı ise uzunluğun bir kilometreye uzanan ve inşaatı halen devam eden Kızıl Deniz'deki kule.

YÜZDE 12 DEĞER YİTİRDİ

Kingdom Holding hisseleri Al Tallal'ın tutuklanmasının ardından geçen sürede yüzde 12 değer kaybetti ve toplam piyasa değeri 9 milyar dolara geriledi. Prens, hisselerin yüzde 95'ine sahip durumda bulunuyor.

Ritz Carlton'da gözetim altında tutulduğu günlerle ilgili de konuşan al Tallal, "Asla bana işkence edilmedi. Aslında bnana en iyi hizmeti sundular. Günde iki kez doktor kontrolüm vardı. En iyi hizmeti, en iyi yiyecekleri, herşeyin en iyisini aldık" dedi.

'BURADA DOĞDUM BURADA ÖLECEĞİM'

Prens Alwaleed bin Talal sözlerini, "Suudi Arabistan'da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ben burada doğdum, burada öleceğim" diyerek tamamladı