ABD’li oyuncu nişanlısı Meghan Markle’la 19 Mayıs’ta hayatını birleştirmeye hazırlanan Birleşik Krallık Prensi Harry, eski sevgilerine de vefalı davrandı.

Tüm dünyada televizyonlardan canlı yayınlanması beklenen düğüne, Avrupa’daki kraliyet aileleri ile siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katılacak. Prens Harry, davetliler listesine eski sevgilileri Chelsy Davis ve Cressida Bonas’ı da eklemeyi unutmadı.

Gazete Habertürk'ün E! News kaynaklı haberine göre, prensin geçmişte 7 yıl fırtınalı bir beraberlik yaşadığı Davis ile 2 yıl birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Bonas, düğüne bizzat damat tarafından davet edildi. E! News’a konuşan prensin bir arkadaşı, “Harry, Chelsy ve Cressida ile arkadaş kalmayı başardı, dolayısıyla ikisi de düğüne gelecekler.

Harry, birlikteliklerini sonlandırdığı kız arkadaşlarının kalbini kırmadan ayrıldı. Meghan da bunu pek umursamaz açıkçası” dedi. Harry’nin özellikle Chelsy ile sık sık konuştuğu da belirtiliyor. Markle’ın 2011’de nikâhlanarak 2 yıl evli kaldığı eski eşi Trever Engelson’ın da düğüne davetli olduğu gelen bilgiler arasında.

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