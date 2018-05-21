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AYNI ELBİSEYİ ÜÇÜNCÜ KEZ GİYDİ

Prens Harry’nin ağabeyi Prens William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate, düğünde 2011’de Alexander McQueen’in kendisi için özel olarak tasarladığı elbiseyi Jimmy Choo ayakkabılar ve Philip Treacy bir şapka ile giydi.