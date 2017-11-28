Prens Harry ile Meghan Markle evlilik teklifini anlattı

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Prens Harry evlilik teklifini, beraber tavuk pişirirken yaptığını belirtti. Teklifin Kensington Sarayı'nda 'standart, tipik bir gecede' geldiği belirtilirken Markle teklif için, "İnanılmaz bir sürprizdi. Çok tatlı, doğal ve çok romantikti. Tek dizinin üzerine çöktü" ifadelerini kullandı.