Prens Harry ile Meghan Markle nişanlandı

İngiltere'de kraliyet ailesine yeni bir üye daha katıldı. Prens Harry ve ABD’li oyuncu sevgilisi Meghan Markle’ın nişanlandığı açıklandı. Prens Charles tarafından yapılan açıklamada düğünün 2018 yılının bahar ayında düzenleneceği belirtildi.



33 yaşındaki Harry, krallık sırasında beşinci. 36 yaşındaki nişanlısı Markle ise ABD’deki televizyon dizisi Suits’te oynuyordu.



Çift, 2016 Haziranında arkadaşları aracılığıyla tanışmıştı. Aynı yılın Eylül ayında ilk kez birlikte kamuoyu önüne çıkmışlardı.

Meghan Markle

Prens Harry