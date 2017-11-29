Prens Harry ile oyuncu Meghan Markle Mayıs ayında evlenecek

- BBC

20 yıl önce ölen Prenses Diana'nın küçük oğlu Galler Prensi Harry ile Amerikalı oyuncu sevgilisi Meghan Markle'ın Mayıs ayında evleneceği açıklandı.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, tam evlilik tarihinin sonra duyurulacağı da belirtildi.

Kraliyet ailesinin düğünün maddi yükümlülüklerini karşılayacağı, buna servis, müzik, çiçekler ve resepsiyonun dahil olacağı açıklandı.

36 yaşında olan bir Protestan olan Meghan Markle'ın İngiltere Kilisesi'nde vaftiz edileceği de duyuruldu.

Kensington Sarayı'nın sözcüsü olan Jason Knauf, 33 yaşındaki Prens Harry ve Markle'in "halkı düğünün bir parçası yapacak olan fikirler üzerine çalıştığını" söyledi.

Knauf, düğünün Windsor Kalesi'nde yer alan 800 kişilik Aziz George Şapeli'nde yapılacağını da ifade etti.

Sözcü ayrıca Amerikalı aktrisin İngiltere vatandaşlığına geçmeyi planladığını belirtti.

Çift Pazartesi günü evlilik haberini açıklamıştı.

- EPA

Evlilik teklifi mutfakta geldi

İlk röportajlarını BBC'den Mishal Husain'e veren çift, evlenme teklifinin mutfakta fırında tavuk yaparken geldiğini de açıkladı.

Çift önümüzdeki günlerde resmi etkinliklere de birlikte katılmaya başlayacak.

Aktris Meghan Markle'ın da Birleşmiş Milletler bünyesindeki hayır işlerini bırakarak, tam zamanlı bir kraliyet ailesi mensubu olarak yeni hayır işlerinde çalışacağı aktarıldı.

İngiltere taht sıralamasında 5'nci sırada bulunan 33 yaşındaki Prens Harry ve 36 yaşındaki Markle evlendikten sonra Londra'daki Kensington Sarayı'nda yaşayacak.