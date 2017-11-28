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Meghan Markle'ı, kraliyet ailesinin ilk dul ve melez gelini. Daha önce VIII. Edward, boşanmış bir Amerikalı kadınla evlenebilmek için tahtından feragat etmek zorunda kalmıştı. King's Speech (Zoraki Kral) filminde bu konuya değinilmişti... Diğer yandan Prens Harry'nin babası Prens Charles'ın şu anda evli olduğu Camilla Parker Bowles da daha önce bir evlilik yapmıştı.