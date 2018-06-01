Prens Harry ve Meghan Markle 40 milyon liralık hediyeyi iade etti

Geçtiğimiz haftalarda dünyaevine giren Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğün hediyelerinin akıbeti belli oldu. Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet kuralları gereği 7 milyon sterlin (40 milyon TL) değerindeki düğün hediyelerini iade etti