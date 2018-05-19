Birleşik Krallık Kraliyet ailesinin 33 yaşındaki gözde bekarı Prens Harry, kendisinden üç yaş büyük ve daha önce boşandığı için çok konuşulan ABD'li melez oyuncu Meghan Markle ile meraklı gözler altında bugün evleniyor. Aylardır konuşulan Kraliyet düğünü için oldukça detaylı hazırlık yapıldı. Tüm dünyanın yakından takip edeceği düğüne 800 davetlinin katılması, 10 bin ziyaretçi ve 5 bin gazetecinin de takip etmesi beklenirken, aylar öncesinden sıkıntı yaşanmaması için siyasi isimlerin çağrılmayacağı açıklanmıştı.

Markle'ın 15 yaşında tatildeyken Buckingham Sarayı önünde çektirdiği fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekoru kırmış, Markle'ın İngiltere'de Buckingham Sarayı önünde çektirdiği fotoğrafa "Hatıra fotoğrafı çektirdiği sarayın gelini oluyor" yorumları yapılmıştı. Nişandan hemen sonra Meghan Markle, kraliyet ailesinin sosyal medya yasağına uyarak, Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarını silmişti.

TEKLİF BÖYLE GELMİŞTİ

Prens Harry ile Meghan Markle birlikte verdikleri ilk röportajda evlilik teklifinin nasıl yapıldığını anlatmış, evlilik teklifinin beraber tavuk pişirirken geldiğini söylemişlerdi. Teklifin Kensington Sarayı'nda 'standart, tipik bir gecede' geldiği belirtilirken Markle teklif için, "İnanılmaz bir sürprizdi. Çok tatlı, doğal ve çok romantikti. Tek dizinin üzerine çöktü" ifadelerini kullanırken, Prens Harry ise, "Bitirmeme bile izin vermedi. 'Evet diyebilir miyim' dedi" ifadeleriyle teklifi anlattı.

DÜNYANIN MERAKLA BEKLEDİĞİ DÜĞÜNDE SONA GELİNDİ!

Meghan Markle nedime ve sağdıç seçmediği için etrafında sadece çocuklar hazır bulunacak. Prens William'ın çocukları Prenses Charlotte ve Prens George'un düğün nedimeleri olacağı ve seremonide yer alacak çocuklar arasında bulunacağı bildirildi.

BÜYÜK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Herkesin merakla beklediği düğünde güvenlik önlemleri ise en üst seviyeye çıkarıldı. Görkemli kutlamanın güvenliğini 3 bin polis sağlayacak. En büyük tehditler arasında terör saldırıları, Kraliyet ailesi fanatikleri ve eylemler bulunuyor. Hafızalarda yer edecek düğün için güvenlik üst seviyeye çıkarılırken, İngiliz geleneklerine göre polislerin çoğu ateşli silah taşımayacak.

MEGHAN MARKLE'IN BABASI KATILMAYACAK

Meghan Markle'ın babası düğüne katılmayacak. Baba Markle, bir fotoğrafçıyla para karşılığında, kendisinin "imajını düzeltmesi amacıyla, gizlice çekilmiş gibi" fotoğraf çekimleri yapılması için anlaşma yaptığının ortaya çıkmasının ardından, kraliyet düğünü için Birleşik Krallık'a gitmeyeceğini açıklamış, Markle Kensington Sarayı'ndan yaptığı resmi açıklamada "Üzgünüm, babam düğünümüze katılamayacak. Babamla her zaman ilgilendim ve umarım sağlığına odaklanması gereken alanı bulabilir. Bize destek mesajı gönderen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişme üzerine, Markle'ı sunağa Prens Charles'ın yürüteceği açıklanmıştı.

PRENS PHILIP DÜĞÜNE KATILACAK

Nisan ayında kalça ameliyatı geçiren ve uzun süre hastanede kalan 96 yaşındaki Prens Philip, Mayıs ayı başında hastaneden çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez bir etkinlikte görüntülenen Prens Philip’in torununun düğünü kaçırmak istemediği öğrenildi.

Doktorlardan onay alan Prens Philip’in, yarınki törende yerini alması bekleniyor.

GELENEĞİ KONUŞMASIYLA BOZACAK

Markle konuşma yaparak cinsiyetçi bir geleneği bozuyor. Sunday Times'da yer alan habere göre Markle, yaklaşık 800 kişinin katılacağı kraliyet düğününde Prens Harry, Kraliçe II. Elizabeth, arkadaşları ve ailesine "samimi" bir şekilde teşekkür etmek istiyor. Markle'ın konuşması, düğünlerde yalnızca damadın, sağdıcın ve damadın babasının konuşma yaptığı "cinsiyetçi geleneğe" karşı eşitlik hareketi olarak görülüyor.



Birleşik Krallık medyasında yer alan haberlere göre Markle ve Prens Harry düğünlerini ve "karakterlerini ve kişiliklerini yansıtarak" kendileri organize ediyor. Ayrıca çiftin, bir gelenek olan ve gelinin damada her zaman "itaat edeceği" anlamına gelen eski yemini seromoniye dâhil etmeyeceği söyleniyor.

SUSSEX DÜŞES VE DÜKÜ OLACAKLAR

Düğün öncesi gelen son dakika haberine göre, Markle ile Prens Harry, Buckingham Sarayın'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in kararıyla İngiltere'nin güney doğusundaki vilayetlerinden Sussex'in dük ve düşesi olarak yeni ünvanlara kavuşacaklar.