İngiltere’de yılın düğün töreni öncesi beklenen karar açıklandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 19 Mayıs’ta dünya evine girecek olan Prens Harry (33) ile Amerikalı oyuncu Megan Markle (36), düğüne hiçbir siyasetçiyi çağırmama kararı aldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama’yı davet edeceği ancak Başkan Donald Trump’ı çağırmayacağı konuşulan çift, en mutlu günlerinde “siyasi başağrısı” çekmemek için İngiltere Başbakanı Theresa May dahil hiçbir devlet lideri veya İngiliz politikacıyı düğüne çağırmama kararı aldı.

Çift, böylece İngiltere Kraliyet Ailesi’nin yüzyıllık geleneklerinden birini daha yıkmış olacak.

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