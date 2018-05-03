Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi’ne gelin gitmeye hazırlanan ABD’li aktris Meghan Markle, müstakbel eşi Prens Harry ile düğünde kullanacakları aracı seçti bile.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre başkent Londra’da 19 Mayıs’ta muhteşem bir düğünle evlenecek olan çift, geçit töreninde kullanacakları at arabasını seçtiklerini duyurdu.

Araç, hem yağmurlu hem de güneşli havaya uygun. Çünkü üstü açılıp kapanabiliyor. Düğün Windsor Kalesi’nin içindeki St George’s Şapeli’nde yapılacak.

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