19 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen görkemli düğünle evlenen Prens Harry ve Meghan Markle, ilk kez Buckingham Sarayı'nın balkonunda yer almaya hazırlanıyor.
İkilinin balkona ilk kez çıkacak olması, düğünlerinde bir kraliyet geleneğini yıkmış olmalarından kaynaklanıyor.
Çiçeği burnunda çift, Londra dışında evlenen ve Buckingham Sarayı'nda kutlama yapmayarak kraliyet geleneğini yıkmıştı. Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth'in 92 yaş günü kutlamasında ilk kez halkı selamlayacak.
Yeni evli çifte duyulan meraktan dolayı balkon selamlamasını izlemeye çok sayıda kişinin katılması tahmin ediliyor.
Prens Harry daha önce sarayda pek çok kez halkı selamlamıştı. Fakat bu Meghan Markle için bir ilk olacak.
Böylelikle Markle'ın saraydaki selamı aileye kabulünün de simgesi olacak.
Buckingham Sarayı'nın balkonu tarih boyunca büyük öneme sahip olmuştu.
Öyle ki Prens Charles ve Leydi Diana 1981 yılında, Prens William ile Kate Middleton da 2011 yılında evlendiklerinde Buckingham Sarayı balkonuna çıkarak halkı selamlamışlardı.
Markle ve Prens Harry, en son Prens Charles'ın 70'inci doğum günü kutlamasında görülmüştü.
Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin şu sıralar balayında olduğu düşünülüyor.
Öte yandan Kraliçe Elizabeth'in doğum günü aslında 21 Nisan. Zira Kraliçe'nin doğum günü bu tarihte de kutlanmıştı.
Kraliçe için BBC; Sting, Shaggy, Kylie Minogue, Shawn Mendes, Tom Jones, Anne Marie ve Ladysmith Black Mambazo grubunun sahne alacağı bir konser dizisi düzenlemişti.
Peki Kraliçe'nin neden iki doğum günü var ve bunları nasıl kutluyor? Kraliyet ailesinden gelen bir geleneğe göre tahtta yer alan kral veya kraliçelerin doğum günleri yılda iki defa kutluyor.
Geçmişte, kral ve kraliçelerin doğum günleri özel bir günde belirlenirdi ve bugün onların doğum günü olmazdı.
Çifte doğum günü geleneği 250 yıl önce Kral 2. George tarafından başlatıldı. Kral kasım ayında doğmuştu ve İngiltere'de yılın bu zamanları yağışlı geçerdi.
Ama Kral George açık havada büyük kutlamalar istiyordu ve kasım bunun için uygun zaman değildi. Bu nedenle yazın yıllık yapılan bir askeri yürüyüşle eş zamanlı olarak ve havanın da güzel olacağını umarak resmi doğum gününü yaz mevsimi olarak belirledi.
Böylece monarşi için yaz doğum günü kutlaması geleneği başlamış oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.