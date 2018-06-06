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Ama Kral George açık havada büyük kutlamalar istiyordu ve kasım bunun için uygun zaman değildi. Bu nedenle yazın yıllık yapılan bir askeri yürüyüşle eş zamanlı olarak ve havanın da güzel olacağını umarak resmi doğum gününü yaz mevsimi olarak belirledi.