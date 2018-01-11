Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, mayıs ayında Prens Harry ile evlenmeye hazırlanan Markle’ın sosyal medyadaki Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarını kapattığı açıklandı.

Markle, prenses olacağı için bundan sonra oyunculuk da yapmayacak ya da herhangi bir işte çalışmayacak.

Ünlü oyuncu artık oy kullanamayacak ve aktivistliği bir köşeye bırakıp siyasi bir görüş belirtemeyecek.

Bundan sonra imza veremeyecek olan Markle, korumasız gezemeyecek.

Prens Harry

Meghan Markle