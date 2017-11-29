Prens Harry’nin nişanlısı Meghan Markle oyunculuğu bırakıyor

Uluslararası ilişkiler okuyan, Birleşmiş Milletler'de görev yapan ve son olarak 'Suits' dizisinde rol alan Meghan Markle oyunculuğu bırakıyor.



Önceki gün nişanlısı Prens Harry ile birlikte BBC'ye özel bir röportaj veren 36 yaşındaki oyuncu, "Kariyerimin dışına çıkıp enerjimi vermem gereken diğer şeylere odaklanmak çok heyecan verici. Bunu bir değişim ve hayatımdaki yeni bir sayfa olarak görüyorum. 7 yıldır aynı dizide rol alıyorum ve bu bölümü tamamladığımı hissediyorum" ifadelerini kullandı.



Markle'ın bu sözlerine, Prens Harry de "Yapacak çok şeyimiz var" sözleriyle destek verdi.

Meghan Markle

Prens Harry