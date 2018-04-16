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Prens William'ın babası Prens Charles, annesi Kraliçe Elizabeth ve babası Prens Philip'in birinci evlilik yıldönümlerinden sadece 6 ay önce dünyaya gelmişti. Her ne kadar yazılı bir kural olmasa da kraliyet ailesi üyeleri, ilk evlilik yıldönümlerini kutlarken ya bir bebek sahibi oluyorlar ya da bebek sahibi olmalarına çok az bir zaman kalmış oluyor.