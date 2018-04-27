Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın bebeklerinin ismi açıklandı. Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre çiftin yeni doğan oğullarına Prens Louis Arthur Charles adı verildi. Yeni Prens, pazartesi günü doğmuştu.

Cambridge Düşesi Kate Middleton 23 Nisan'da, Londra'daki St. Mary's Hastanesi'nde üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti. Kensington Sarayı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 kilo 800 gram ağırlığında doğan bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ve yerel saatle 11.01'de (TSİ 13.01) dünyaya geldiği bildirilmişti.

William ve Catherine çiftinin George ve Charlotte adlarında iki çocukları daha var.

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